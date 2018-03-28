Известного R&B певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой. Об этом рассказала бывшая подруга исполнителя в документальном фильме для BBC.

Павел Селивёрстов

Китти Джонс рассказала о том, что Ар Келли содержал женщин в так называемом «секс-подземелье» для своих утех. Там она познакомилась с девушкой, которая рассказала, что занимается удовлетворением певца с 14 лет. Также подруга певца отметили, что они были однообразно одеты и вели себя практически одинаково. Китти рассказала, что подобных женщин Ар Келли называл «питомцами».Стоит отметить, что в 2008 году певец был признан виновным в съемках детских порнографических фильмов, хранении фотографий и сексуальных связях с несовершеннолетними. После этого последовало еще одно заявление, в котором Тиффани Хокинг рассказала, что занималась сексом с Ар Келли с 15 лет, на протяжении трех лет.В 2017 году Китти Джонс с тремя другими женщинами обвинили Ар Келли в том, что он занимался «промыванием мозгов» и устанавливал тотальный контроль над их поведением. Сам певец все подобные заявления опровергает, называя их ложью.