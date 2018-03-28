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| | Светлана Дружинина о трагическом пожаре: «Я знаю, как хоронить своё чадо»

Светлана Дружинина о трагическом пожаре: «Я знаю, как хоронить своё чадо»

Сегодня, 14:36
Известная отечественная актриса и кинорежиссёр Светлана Дружинина отозвалась о трагическом инциденте, произошедшем в Кемерово, заявив о том, что ей известны чувства родителей, потерявших своих детей, так как она сама хоронила своего ребёнка.

Светлана Дружинина о трагическом пожаре: «Я знаю, как хоронить своё чадо»

 

В очередном выпуске телевизионной передачи «Прямой эфир» гостями программы стали несколько известных артистов, в числе которых была и сама Светлана Дружинина. В разговоре с телеведущим Андреем Малаховым актриса рассказала о том, что уже сталкивалась с открытым огнём, пережив в прошлом пожар в своей квартире. Также Дружинина заметила, что ей весьма знакомы чувства родителей, которые пережили своё собственное чадо.

В эфире программы Светлана поведала о том, что ей довелось хоронить сына Анатолия, который ушёл из жизни в возрасте 20 лет, страдая от тяжелой наркотической зависимости. Анализируя текущие события, Дружинина подытожила, что весь март оказался невероятно сложным для всех.
Александр Вест
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