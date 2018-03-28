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| | Саша Черно раскрыла детали напряжённых отношений с матерью

Саша Черно раскрыла детали напряжённых отношений с матерью

Сегодня, 14:52
Известная участница популярного телевизионного проекта «Дом-2» Саша Черно поведала своим поклонникам о том, почему её отношения с матерью не заладились с самого детства, а также поделилась секретными деталями из своей личной жизни.

Саша Черно раскрыла детали напряжённых отношений с матерью

 

В официальном Instagram-аккаунте Черно нередко появляются новые фотографии девушки, однако, в этот раз фанаты Саши сосредоточили своё внимание на описании снимка. Саша Черно рассказала о том, что её мать была 15-летним подростком, когда она родилась. Черно заявила, что с пяти лет она проживала со своей любящей бабушкой, которая заменила ей родную мать. Что касается её матери, она постоянно меняла партнёров, воруя деньги из семьи, а также нисколько не заботясь о её четверых детях, включая Черно.

Также Саша добавила, что её мать несколько раз сидела в тюрьме за многократные акты мошенничества. По словам Черно, с её приходом на телевидение её мать стала распространять ложные слухи о том, что она занимается воровством, хотя оно ей вовсе не нужно. Черно призвала задавать ей любые возникающие вопросы напрямую, избегая лживых сплетен у неё за спиной.
Александр Вест
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