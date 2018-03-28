Украинская певица Джамала впервые стала мамой

Сусанна Джамалодинова, более известная как Джамала, накануне родила первенца. Об этом проинформировала сама артистка в своем Instagram-аккаунте.

Виктория Озерова

34-летняя победительница «Евровидения-2016» Джамала впервые стала мамой. Радостное событие в жизни украинской певиц произошло 27 марта. Уже спустя пару часов она написала об этом поклонникам в лично микроблоге в Instagram. Артистка сообщила, что «разродилось лучшей песней» - сыном. Мальчика назвали Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Имя для ребенка певица подбирала совместно с мужем. Мальчика родители собираются воспитывать в мусульманских традициях.Ранее Джамала сообщила поклонникам, что не собирается засиживаться в декрете. Уже через две недели артистка планирует снова приняться за работу. Осенью текущего года певица выпустит новый альбом.