Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о развитии облачных вычислений в 2018 году Певца Ар Келли обвиняют в сексуальных связях с 14-летней девочкой Тот же Чернобыль: Блогеры пиарятся на трагедии в Кемерове 502 гостиницы завысили цены перед ЧМ - 2018 Орешкин назвал главные сдерживающие факторы для российской экономики Униженный Месси покинул трибуны после шестого гола от Испании В Москве загорелся ТЦ «Свиблово», идет эвакуация Глава Кемеровской области записал видеообращение для жителей региона Собчак обвинила «Дождь» в политической спекуляции на фоне трагедии в Кемерово «Роскосмос» потратит на эскиз сверхтяжелой ракеты более 1,5 млрд рублей Кемеровчанам объяснили причины расхождения данных о количестве погибших в «Зимней вишне» Парализованную ведущую забыли на борту пустого самолета
| | Наоми Кэмпбелл высмеяли в социальных сетях

Наоми Кэмпбелл высмеяли в социальных сетях

Сегодня, 15:07
Наоми Кэмпбелл не рассчитала реакцию публики на свою фотографию с тонким носом. Ее высмеяли комментаторы в социальных сетях. Девушка решила избавиться от негритянского прогнатизма и выставила в своем блоге фото с аристократическим профилем, который совершенно не вяжется с африканским лицом.

Наоми Кэмпбелл высмеяли в социальных сетях

 

Супер модель тут же обвинили в фотошопе и в прочих «преступлениях». Кэмпбелл - долго время была единственной африканкой, которая в Британии считалась эталоном красоты. Выступающая часть лица – прогнатизм – неотъемлемая часть всех африканоидов, которые имеют брахицевальную (круглую) форму черепа. Ее попытки изменить форму носа были восприняты англичанами, как посягательство на незыблемое представление о красоте жителей черного континента.

Наоми Кэмпбелл в этом году исполнилось 47 лет. Она не пользуется искусственной косметикой уже четыре года. Реакция комментаторов озадачила женщину. Она пока раздумывает, но все ожидают ответа на агрессивные выпады.
Сергей Денисов
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью
Модель Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью

Наоми Кэмпбелл готовится стать матерью. Знаменитость не останавливает отсутствие мужа. Наоми уверена, что роль матери ей полностью подходит и она сможет с этим

Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой
Как они похожи!: Мама Наоми Кэмпбелл поразила своей схожестью с дочкой

Недавно мировая модель Наоми Кэмпбелл показала архивный снимок своей матери Валери Моррис в молодости. Поклонники были поражены, насколько мать и дочка похожи.

Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян»
Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян»

Наоми Кэмпбелл поведала об ограблении «а-ля Кардашьян». Модель сообщила, что однажды также подверглась нападению грабителей. Инцидент случился в Париже.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости