Наоми Кэмпбелл высмеяли в социальных сетях

Наоми Кэмпбелл не рассчитала реакцию публики на свою фотографию с тонким носом. Ее высмеяли комментаторы в социальных сетях. Девушка решила избавиться от негритянского прогнатизма и выставила в своем блоге фото с аристократическим профилем, который совершенно не вяжется с африканским лицом.

Сергей Денисов

Супер модель тут же обвинили в фотошопе и в прочих «преступлениях». Кэмпбелл - долго время была единственной африканкой, которая в Британии считалась эталоном красоты. Выступающая часть лица – прогнатизм – неотъемлемая часть всех африканоидов, которые имеют брахицевальную (круглую) форму черепа. Ее попытки изменить форму носа были восприняты англичанами, как посягательство на незыблемое представление о красоте жителей черного континента.Наоми Кэмпбелл в этом году исполнилось 47 лет. Она не пользуется искусственной косметикой уже четыре года. Реакция комментаторов озадачила женщину. Она пока раздумывает, но все ожидают ответа на агрессивные выпады.