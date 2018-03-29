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| | Сын Олега Табакова уважает решение сестры, не явившейся на похороны отца

Сын Олега Табакова уважает решение сестры, не явившейся на похороны отца

Сегодня, 00:30
Решение сестры не приходить на похороны отца Антон Табаков, сын недавно ушедшего из жизни Народного артиста России Олега Табакова, понимает и уважает. Если сестра так поступила, уверен мужчина, то на то были свои причины.

Сын Олега Табакова уважает решение сестры, не явившейся на похороны отца

 

Уже давно Антон Табаков проживает за рубежом и преуспевает в бизнесе, совмещая это с карьерой артиста. Долгие годы предприниматель не приезжал в Россию, но траурные события заставили его сделать это. Он, как и сестра, в свое время, не смог простить отца за то, что тот ушел из семьи и на понимание ситуации ему потребовалось какое-то время. Понять родителя он смог лишь после того, как собственная личная жизнь преподнесла ему некоторые подобные повороты. Он был несколько раз женат и брачные узы ему приходилось разрывать, не делая оглядки на детей.

После ухода Олега Табакова из семьи дети не могли простить родителю такого предательства и полностью прекратили общение с ним. Дочь даже после смерти отца не смогла понять родного ей человека, отказавшись приходить в больницу к умирающему отцу, а также не появилась на его похоронах.

Антон подчеркивает, что каждый имеет право поступать ровно так, как считает нужным. Он признался, что не может ни судить, ни оправдывать сестру, а ее позицию глубоко уважает.
Николай Офицеров
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