Сын Олега Табакова уважает решение сестры, не явившейся на похороны отца

Решение сестры не приходить на похороны отца Антон Табаков, сын недавно ушедшего из жизни Народного артиста России Олега Табакова, понимает и уважает. Если сестра так поступила, уверен мужчина, то на то были свои причины.

Николай Офицеров

Уже давно Антон Табаков проживает за рубежом и преуспевает в бизнесе, совмещая это с карьерой артиста. Долгие годы предприниматель не приезжал в Россию, но траурные события заставили его сделать это. Он, как и сестра, в свое время, не смог простить отца за то, что тот ушел из семьи и на понимание ситуации ему потребовалось какое-то время. Понять родителя он смог лишь после того, как собственная личная жизнь преподнесла ему некоторые подобные повороты. Он был несколько раз женат и брачные узы ему приходилось разрывать, не делая оглядки на детей.После ухода Олега Табакова из семьи дети не могли простить родителю такого предательства и полностью прекратили общение с ним. Дочь даже после смерти отца не смогла понять родного ей человека, отказавшись приходить в больницу к умирающему отцу, а также не появилась на его похоронах.Антон подчеркивает, что каждый имеет право поступать ровно так, как считает нужным. Он признался, что не может ни судить, ни оправдывать сестру, а ее позицию глубоко уважает.