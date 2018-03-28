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| | Дмитрий Маликов написал музыку памяти жертв в Кемерово

Дмитрий Маликов написал музыку памяти жертв в Кемерово

Сегодня, 13:59
Известный певец и музыкант, а с недавних пор еще и блогер Дмитрий Маликов близко к сердцу воспринял произошедшую в Кемерово трагедию. В память о погибших артист написал музыку, которую исполнил на пианино в своем блоге в Instagram.

Дмитрий Маликов написал музыку памяти жертв в Кемерово

 

Происшествие в Кемерово тронуло за живое буквально всю Россию. Во многих городах страны прошли траурные шествия, а звезды российского шоу-бизнеса разместили соболезнующие публикации на просторах своих социальных сетей. Некоторые артисты помогают убитым горем семьям материально. Дмитрий Маликов решил поддержать город сочиненной музыкой.

Слов поддержки певец найти не смог, потому и выразил свои эмоции с помощью трагической мелодии на пианино, добавив короткую подпись о том, что трагедию «невозможно пережить».

Большинство поклонников мелодия Маликова тронула, и они поблагодарили артиста за сочиненный музыкальный отрывок. Впрочем, не все увидели в поступке Маликова исключительно скорбь. Нашлись и те, кто обвинил его в том, что он пытается пиариться на трагедии. Причем, Дмитрий далеко не первый из российских знаменитостей, кого обвинили в этом.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, большинство из них дети. 28 марта по всей России объявлен общенациональный траур.
Николай Офицеров
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