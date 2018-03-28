После развода с Михалковой Гигинеишвили приехал к дочери и Кочетковой

После бракоразводного процесса с Надеждой Михалковой известный кинорежиссёр Резо Гигинеишвили нашёл время в своём плотном графике, чтобы провести его со своей дочерью Марией и экс-супругой Кочетковой в США.

Александр Вест

Напомним, 11-летняя Мария появилась у Резо Гигинеишвили в браке с Анастасией Кочетковой, на которой он женился ещё в 2005 году. Общий ребёнок не смог улучшить брачные отношения кинорежиссёра и выпускницы «Фабрики звёзд», поэтому их брак распался уже через четыре года. Сама Кочеткова не раз объясняла журналистам, что постоянные измены супруга поставили их брак под удар. Недавно в официальном Instagram-аккаунте Резо появились фотографии, на которых он запечатлён в обществе своей дочери Марии.На опубликованных снимках запечатлено их общее времяпрепровождение, а в описании своей публикации кинорежиссёр заметил, что с Марусей Гигинеишвили он постиг море приключений и море любви. Многие пользователи заметили, что дочь Гигинеишвили выглядит гораздо старше своих 11 лет, отметив, что девочка растёт настоящей красавицей.