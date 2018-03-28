Американские СМИ запустили фейк о свадьбе Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Американские СМИ не стали ждать воссоединения Брэда Питта и Дженнифер Энистон и решили самостоятельно поженить знаменитостей на страницах своих журналов. Об этом передает издание VistaNews.

Глянцевый журнал NW запустил в массы фейковую информацию о тайной свадьбе голливудских актеров и бывших супругов Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Сообщается, что повторное венчание пары произошло в самом романтическом городе мира Париже. Издание также показало фотографии актрисы в свадебном платье, якобы это и есть доказательство того, что недавно актриса вышла замуж за Питта. На самом деле фотографии Энистон были взяты из фильма, в котором снималась актриса «Marley & Me».

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Журналисты утверждают, что по словам источника, пара несколько дней провела в Париже. Однако предполагаемый инсайдер не сообщил место проведения бракосочетания. Стоит отметить, что пока Питт и Энистон никак не отреагировали на ложную информацию о свадьбе.