Эбби Ли Миллер перевели в реабилитационный центр: Артисты, нарушающие закон

Известный хореограф Эбби Ли Миллер, прославившаяся за участие в американском шоу «Мамы в танце», где была в качестве тренера, вышла на свободу. Знаменитость перевели в реабилитационный центр, в котором проконсультируют по поводу трудоустройства и финансовой помощи. Там она пробудет до 25 мая.

Ирина Летинская

Артистка оказалась в тюрьме в связи с обвинением в мошенничестве. В октябре 2015 года Эбби Ли Миллер инкриминировали попытку скрыть свои доходы в размере 775 тысяч долларов, полученные за конкурс Ultimate Dance Abby, и некоторые другие проекты.Хореограф переводила деньги на тайные банковские счета. Также было обвинение в ряде финансовых махинаций. В июне 2016 года Эбби Ли Миллер признала себя виновной, а в мае 2017 её приговорили к тюремному заключению сроком на 1 год. Также артистку дополнительно оштрафовали на 40 тысяч долларов.Знаменитость отмечала, что переживает из-за возможных не очень хороших порядков в тюрьме. По словам Эбби Ли Миллер, она опасалась быть избитой или изнасилованной. Однако всё относительно обошлось. Хореограф даже заочно выучилась в тюрьме по специальности, связанной с финансами. После перевода в реабилитационный центр Эбби Ли Миллер дала интервью, отметив, что доверяла не тем людям, а также слишком мало заботилась о собственной жизни, когда была на свободе. Артистка подчеркнула, что во время пребывания в тюрьме старалась измениться, чтобы в дальнейшем действительно начать жизнь с чистого листа.Проблемы с законом у современных звёзд – не такая уж редкость. Артисты, несмотря на ореол красивой славы, часто также ошибаются, вплоть до совершения преступлений. Часто на это влияют проблемы с психикой – из-за большого давления со стороны. В частности, стоит вспомнить голливудскую актрису и певицу Линдси Лохан, которая неоднократно привлекалась к ответственности. Артистка водила авто, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а также ей инкриминировали хранение наркотических веществ, а позже – и кражу из ювелирного магазина.Правда, во всех случаях дальше домашнего ареста дело не пошло. Получали же заключение в своё время, в частности, актёр Уэсли Снайпс и светская львица Пэрис Хилтон. Многие другие артисты «отделывались» большими штрафами либо также пребыванием под домашним арестом, как Линдси Лохан, или же принудительным лечением в психиатрическом учреждении.