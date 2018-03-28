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| | Богатая невеста «самого красивого преступника» оказалась в интересном положении

Богатая невеста «самого красивого преступника» оказалась в интересном положении

Сегодня, 12:56
Западные таблоиды проведали, что «самый красивый преступник» Джереми Микс собирается скоро стать отцом. Его возлюбленная, дочь миллиардера-яхтсмена Хлоя Грин, ждет ребенка. Роман между Джереми и Хлоей вспыхнул еще в прошлом году, а теперь он принял неожиданный оборот.

Богатая невеста «самого красивого преступника» оказалась в интересном положении

 

Стоит отметить, что «самый красивый преступник» до сих пор не оформил развод со своей женой Мелиссой, но уже перестал скрывать отношения с богатой невестой, наследницей империи Topshop. Без доли стеснения молодые люди целовались во время отдыха в Турции.

Информация о том, что Хлоя носит под сердцем дитя Микса еще не подтверждена официально, однако девушка прозрачно намекает на создание в будущем семьи и рождение ребенка. По другим данным, Хлоя и Джереми только работают над зачатием и беременность еще не наступила. Сами влюбленные пока никак не реагируют на слухи и даже не пытаются внести ясность.

«Самый красивый преступник» получил широкую известность и в России. Он снялся в клипе популярной певицы Ольги Бузовой, после чего западные масс-медиа начали приписывать ему роман с российской теледивой.
Дарья Светозарова
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