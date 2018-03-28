«Слов нет!»: Алла Пугачёва выразила соболезнования жертвам трагедии в Кемерово

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва присоединилась в Instagram ко многим отечественным артистам и выразила соболезнования жертвам трагедии в Кемерово. Однако не всем поклонникам понравилась немногословность Пугачёвой.

Светлана Славянская

Алла Борисовна обновила своей Instagram-аккаунт и опубликовала черный квадрат, которым вместо всех слов выразила свою боль и скорбь по погибшем при пожаре в «Зимней вишне». До этого момента Пугачёва никак не комментировала трагедию, в отличие от её звездных коллег.«Алла Борисовна, в своём репертуаре. В данном случае у неё нет слов. Уж сказала бы что-нибудь. Иногда трещит без умолку. А сейчас молчит примадонна . Уж как-нибудь вырази свою боль», «Чёрный квадрат Малевича, могла бы и сказать что-то», - появились комментарии фанатов под постом Пугачёвой в Instagram, которые остались недовольны тем, что артистка решила не комментировать трагедию в Кемерово.