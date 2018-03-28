«Сам сделал»: Дибров откровенно рассказал о перевоспитании молодой супруги

Дмитрий Дибров в новом интервью поделился оригинальными взглядами на жизнь. Так телеведущий считает, что супругу себе нужно «брать прямо со школьной скамьи» - для перевоспитания.

Виктория Озерова

58-летний Дмитрий Дибров рассказал об отношениях с молодой супругой. Он напомнил, что когда у них начался роман, Полине Наградовой было всего 17 лет. Телеведущий сообщил, что ему пришлось перевоспитывать девушку, чтобы подстроить под себя. Шоумен признался, что относится к жене больше как к дочери, и поэтому не злится на нее во многих ситуациях, которые обычно вызывают у мужчин раздражение, например, когда супруга подолгу собирается.Дмитрий Дибров также рассказал, что у него много одиноких друзей-миллиардеров, которые часто просят его познакомить с подругами молодой супруги. В таких случаях ведущий отвечает отказом, поскольку считает, что для того, чтобы получить идеальную спутницу ее «надо брать прямо со школьной скамьи».