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| | Пенсия Николая Коляды больше, чем у Пугачёвой

Пенсия Николая Коляды больше, чем у Пугачёвой

Сегодня, 11:02
Известный российский актёр и драматург Николай Коляда рассказал своим поклонникам о неожиданном перечислении пенсии на его банковскую карту, которая оказалась даже больше, чем у прославленной певицы Аллы Пугачёвой.

Пенсия Николая Коляды больше, чем у Пугачёвой

 

В официальном Facebook-аккаунте Николая Коляды появилась публикация, в которой он сообщил своим подписчикам о неожиданном перечислении на его банковскую карту чуть более 17 тысяч рублей. По словам уральского драматурга, он был удивлён переводу денег, которыми, как он считает, являются его пенсионные отчисления. В шутку Николай Коляда заметил, что слышал краем уха о размере пенсии Аллы Пугачевой, которая получает лишь 15 тысяч, поэтому его подруга заявила, что он получает довольно хороший размер выплаты.

Сам Коляда позже заметил, что полученные финансовые средства могут оказаться вовсе не пенсией, а очередным платежом за оказанные услуги, или работу, поэтому многие подписчики Николая попросили его обновить информацию о пенсионных отчислениях, когда она появится.
Александр Вест
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