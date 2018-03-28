Анджелина Джоли нашла утешение в объятиях агента по недвижимости

Именно этот не публичный человек помогает артистке пережить «межбрачный» период. У Брэда Питта тоже все постепенно приходит в порядок. Он стал выходить на улицу, полюбил обедать с друзьями и стал более общительным. Ранее актер был домоседом и не любил показываться в публичных местах.
Расставшиеся актеры очень много работают в кино. Джоли выступила в качестве режиссера, поставив авторскую картину «Они убили моего отца», а Брэд Питт снялся в очередном блокбастере.
Тем не менее, муссируются слухи, что звездная пара собирается воссоединиться и немного пожить гражданским браком. Некоторые комментаторы в социальных сетях полагают, что именно официальная свадьба явилась первопричиной развода звездной семьи.
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