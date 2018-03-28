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Анджелина Джоли нашла утешение в объятиях агента по недвижимости

Сегодня, 10:57
Анджелина Джоли тяжело переживает развод с Брэдом Питтом. Голливудская дива самоустранилась на время от светских раутов и вечеринок. Лишь недавно актриса начала приходить в себя. По инсайдерской информации, которую усиленно распространяют СМИ, она нашла свою «терапию» в общении взрослого мужчины – агента по недвижимости.

Анджелина Джоли нашла утешение в объятиях агента по недвижимости

 

Именно этот не публичный человек помогает артистке пережить «межбрачный» период. У Брэда Питта тоже все постепенно приходит в порядок. Он стал выходить на улицу, полюбил обедать с друзьями и стал более общительным. Ранее актер был домоседом и не любил показываться в публичных местах.

Расставшиеся актеры очень много работают в кино. Джоли выступила в качестве режиссера, поставив авторскую картину «Они убили моего отца», а Брэд Питт снялся в очередном блокбастере.

Тем не менее, муссируются слухи, что звездная пара собирается воссоединиться и немного пожить гражданским браком. Некоторые комментаторы в социальных сетях полагают, что именно официальная свадьба явилась первопричиной развода звездной семьи.
Сергей Денисов
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