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| | Актер Виктор Проскурин поборол алкоголизм, анорексию и онкологию

Актер Виктор Проскурин поборол алкоголизм, анорексию и онкологию

Сегодня, 10:52
Одним из гостей недавнего выпуска «Судьба человека» стал пропавший с экранов актер Виктор Проскурин. Ведущему Борису Корчевникову он откровенно признался в том, что за это время смог справиться с онкологией и анорексией. В наиболее тяжелые моменты вес артиста достигал лишь 40 килограммов.

Актер Виктор Проскурин поборол алкоголизм, анорексию и онкологию

 

Зрителям Проскурин запомнился ролями в российских и советских фильмах «Жестокий романс», «Пиковая дама», «Большая перемена» и других.

Артист поведал, что его будто преследовали ужасные события одно за другим. Сначала Виктор Проскурин попал в ДТП, причем, виновником был именно он, ведь нарушил правила дорожного движения. Итогом аварии стал разрыв печени у Виктора Алексеевича. Артиста, в буквальном смысле, выкинуло из машины. Проезжавшие мимо неравнодушные граждане остановились и доставили его в больницу. На поправку актер пошел быстро, а с доктором, который его спас, артист после даже смог подружиться.

На сегодня Проскурин счастлив уже в очередном браке (уже пятом, если верить самому артисту). Его избранницей стала Ирина Хонда, которая младше его на 20 лет. Несколько лет назад женщина смогла спасти его от алкогольной зависимости, но беда, как говорится, не приходит одна, потому за одним испытанием последовало следующее.

«У меня развилась анорексия. Я весил 42 килограмма. Связано это было с онкологией. Я болезнь победил», - скромно и немногословно заявляет артист.
Николай Офицеров
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