Певица Санта Димопулос отозвалась о трагедии в Кемерово

Популярная украинская певица Санта Димопулос поделилась со своими поклонниками переживаниями насчёт трагического инцидента, произошедшего в кемеровском торговом центре, где при пожаре погибли более 60 человек.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Димопулос появилась фотография, на которой певица изображена сидящей на коленях на вершине песчаной дюны. В описании своей публикации Санта заметила, что из-за переживаний относительно всех погибших и пострадавших в страшной трагедии ей не удалось сомкнуть глаз ночью. Певица заявила о том, что ей было немыслимо представить, что в нынешнее время возможна столь нелепая оплошность, которая может привести к столь значительным потерям среди гражданского населения.Также Димопулос отметила, что у горя и потери детей не бывает национальности, поэтому траур распространяется не только на Россию, но и на другие страны, в которых люди проявляют сочувствие и сострадание. Санта Димопулос подчеркнула, что люди обязаны сделать всё возможное, чтобы окружить заботой стариков, животных и детей.