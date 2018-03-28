Екатерина Варнава рассказала о страшной потере близких людей

Популярная российская комедийная артистка Екатерина Варнава поделила с поклонниками переживаниями по поводу потери близких и родных людей. Актриса призналась, что в течении двух лет лишилась сразу нескольких любимых людей.

Светлана Славянская

Екатерина Варнава в своем микроблоге решила поддержать жертв катастрофы в Кемерово и рассказала свою страшную историю, когда за два года лишилась самых родных людей. В Instagram знаменитость написала: «За последние два года я потеряла отца, родного брата и тетю.. это моя семья, мои любимые и родные .. и этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт.. и даже не смотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток».Стоит отметить, что Екатерина Варнава на время траура в стране приостановила концертную деятельность и записи новые проектов. Кроме того, артистка не будет в ближайшие дни вести свою социальную страничку, как и многие другие знаменитости.