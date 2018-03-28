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| | Тина Канделаки считает себя глупее российских студентов

Тина Канделаки считает себя глупее российских студентов

Сегодня, 08:58
Тина Канделаки на своей страничке в Instagram рассказала историю о том, как она в скором времени планирует научить российских студентов не только разговаривать, но и слушать. Также она восхитилась современной молодежью и заявила, что они значительно умнее и «одержимее» ее.

Тина Канделаки считает себя глупее российских студентов

 

«Я всегда очень любила разговаривать, но со временем я полюбила и слушать. Через общение можно многому научиться. Я общаюсь со студентами и вижу в этом свою уникальную возможность передать свои знания и опыт молодому поколению. В то же время, я учусь всему у них. Зачастую они умнее, быстрее и во многом одержимее меня. Для меня это является вдохновением на дальнейшее саморазвитие», - заявила Канделаки в комментарии к снимку, на котором она сидит перед аудиторией студентов и что-то увлеченно рассказывает.

Современный мир она назвала «крайне переменчивым» и именно в таких условиях человек начинает ценить все, что получает от жизни.

«Именно поэтому я продолжаю запланированные встречи со студентами вузов. Новое поколение мыслит быстро, но теряет свой пыл, едва утратив интерес. Это следует исправить. Мы поговорим о том, как эти возможности создаются и как реализовать полученный шанс», - заявила Канделаки.
Николай Офицеров
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