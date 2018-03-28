Тина Канделаки считает себя глупее российских студентов

Тина Канделаки на своей страничке в Instagram рассказала историю о том, как она в скором времени планирует научить российских студентов не только разговаривать, но и слушать. Также она восхитилась современной молодежью и заявила, что они значительно умнее и «одержимее» ее.

Николай Офицеров

», - заявила Канделаки в комментарии к снимку, на котором она сидит перед аудиторией студентов и что-то увлеченно рассказывает.Современный мир она назвала «крайне переменчивым» и именно в таких условиях человек начинает ценить все, что получает от жизни.», - заявила Канделаки.