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| | Диана Арбенина тронула фанатов детским архивным снимком в Instagram

Диана Арбенина тронула фанатов детским архивным снимком в Instagram

Сегодня, 08:07
Известная российская певица Диана Арбенина показала свой архивный снимок, где артистка ещё ребенок рядом со своим отцом. Поклонники были тронуты до слез не только семейным фото, но и глубокими словами Арбениной.

Диана Арбенина тронула фанатов детским архивным снимком в Instagram

 

Диана Арбенина в Instagram разместила черно-белое архивное фото, которое ранее никогда не было в Сети. «Чукотка. «Птичий базар». 1981 год. Мой папа. В этом году день рождения папы случился на день траура в нашей стране по погибшим в Кемерово. И сегодня, как никогда, я хочу сказать ему: папа! я тебя очень сильно люблю. И как хорошо, что у нас есть возможность позвонить друг другу и сказать это вслух», - написала певица в микроблоге.

Диана Арбенина тронула фанатов детским архивным снимком в Instagram

 

Певица призвала каждого любящего человека вспомнить о своих близких и сказать теплые душевные слова, на которые заслуживают родные. «Позвоните родителям», - сказала артистка своим поклонникам.
Светлана Славянская
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