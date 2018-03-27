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| | Солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала о скандалах с дочерью

Солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала о скандалах с дочерью

Сегодня, 22:23
Певица Кети Топурия рассказала, что ее 2-летняя дочь Оливия уже устраивает матери скандалы. Последний случился из-за того, что Топурия не взяла с собой дочь на дизайнерский показ.

Солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала о скандалах с дочерью

 

Солистка «А’Студио» Кети Топурия рассказала, что ее дочь Оливия уже в свои 2 года устраивает скандалы, если чем-то недовольна. Последний такой скандал случился после того, как певица не взяла дочь с собой на модный показ. Сама же Топурия призналась, что начинает больше нервничать, когда Оливия ездит с ней на мероприятия.

В последнее время певица всерьез занялась продвижением собственной линии одежды. Раньше, по ее словам, она брала дочку на каждое мероприятие, так как ей хотелось как можно больше уделить ей внимания, но это сильно мешало работе. В этот раз Топурия решила поступить иначе, что и не понравилось девочке.

Певица не скрывает того, что пытается развить в Оливии утонченный вкус в одежде, поэтому часто балует ее обновками. Топурия признается, что уже сейчас 2-летняя дочь может дать маме рекомендации в выборе наряда.
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