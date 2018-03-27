Гитарист Tokio Hotel встречается с 44-летней моделью Хайди Блум

Между 28-летним гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем и 4-летней моделью Хайди Блум возник любовный роман. Недавно пару увидели вместе в Голливуде.

Никита Готский

Около двух недель СМИ обсуждают любовную связь Блум с Каулитцем. Вместе их заметили на выходе одного из ресторанов в Западном Голливуде. Позже журналисты смогли запечатлеть на камеру целующихся знаменитостей. Том ожидал, пока его подруга снималась для выпуска одного из журналов, после чего получил заслуженную награду.Музыкант бросал восхищенные взгляды на Хайди. Она прибыла на мероприятие в восхитительном красном наряде Rasario, который состоит из жакета с глубоким декольте и шортов. Познакомились возлюбленные во время съемочного процесса «Топ-модель по-немецки». Том Каулитц и его брат присутствовали на шоу как приглашенные гости.