И буква не горит: Анфиса Чехова вспоминает умершую от рака Стеллу Барановскую

Популярная телеведущая Анфиса Чехова до сих пор тяжко переживает смерть лучшей подруги - актрисы Стеллы Барановской. На днях в ее аккаунте в Instagram появилось послание к усопшей знаменитости, где теледива написала о своих переживаниях и нежелании смириться с тяжкой утратой.

Чехова пишет, что иногда ей так хочется спросить совета Стеллы, ведь она видела все наперед, умела сопереживать и всегда была готова помочь. На сей раз Анфиса задумалась о любви. Телеведущая спросила у покойной подруги, почему у LOVE всегда не горит какая-то буква, а затем констатировала, что Барановская ее наверняка бы поняла. В то же время Чехова призналась, что чувствует поддержку Стеллы и то, как ушедшая в мир иной актриса словно невесомо держит ее за руку и посылает ответы на вопросы, которые Анфиса учится читать.

Дарья Светозарова

Фолловеры теледивы оказались солидарны с ней. Они также признались, что Барановская дарила свет и радость, была примером для подражания. Многие выразили беспокойство судьбой ее шестилетнего сына Даниила, от которого отказался его родной отец. Стелла скончалась от рака крови в сентябре прошлого года. Анфиса до последнего поддерживала подругу.