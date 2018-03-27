Катя Жужа впервые вывела в свет своего юного любовника

Экс-ведущая проекта «Дом-2» впервые решила показать обществу своего юного воздыхателя. Слухи о том, что 30-летнюю «домоседку» и 23-летнего гонщика Артема Маркелова ходили уже давно, но Катя блюла строжайшую секретность, и ни разу не подтвердила свой новый роман общими фотографией или променадом. До этого раза.

Дарья Светозарова

Раньше даже просачивались сообщения о тайном бракосочетании Кати и Артема. А по другой версии уход Жужи с телестройки связан именно с настойчивыми просьбами Маркелова, поскольку он хотел чаще видеть девушку рядом с собой и ее дочерью.Сейчас отношения Кати и Артема переживают второе рождение, поскольку раньше они уже предпринимали попытку соединить свои судьбы. Тогда Жужа активно постила в Сеть совместные фото с возлюбленным. Однако скоро у них все разладилось. Теперь девушка более осторожна, ведь после первого разрыва Артем променял ее на другую звезду телестройки – Алену Водонаеву. Правда и с ней у Маркелова гармоничных отношений не вышло. Пара распалась.Судя по последнему фото, Катя преодолела свои страхи и вывела старого-нового избранника в свет. Они вместе посетили торжественный концерт «Девичник Teens Awards 2018».