Катя Жужа впервые вывела в свет своего юного любовника

Раньше даже просачивались сообщения о тайном бракосочетании Кати и Артема. А по другой версии уход Жужи с телестройки связан именно с настойчивыми просьбами Маркелова, поскольку он хотел чаще видеть девушку рядом с собой и ее дочерью.
Сейчас отношения Кати и Артема переживают второе рождение, поскольку раньше они уже предпринимали попытку соединить свои судьбы. Тогда Жужа активно постила в Сеть совместные фото с возлюбленным. Однако скоро у них все разладилось. Теперь девушка более осторожна, ведь после первого разрыва Артем променял ее на другую звезду телестройки – Алену Водонаеву. Правда и с ней у Маркелова гармоничных отношений не вышло. Пара распалась.
Судя по последнему фото, Катя преодолела свои страхи и вывела старого-нового избранника в свет. Они вместе посетили торжественный концерт «Девичник Teens Awards 2018».
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