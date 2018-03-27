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| | Скандальная певица считает виновным в болезни мужа режиссера Кончаловского

Скандальная певица считает виновным в болезни мужа режиссера Кончаловского

Сегодня, 19:50
Российская исполнительница Милена Дейнега рассказа по опухоль мозга своего мужа. Виноватым в плохом здоровье супруга она назвала режиссера Андрея Кончаловского.

Скандальная певица считает виновным в болезни мужа режиссера Кончаловского

 

Российская певица рассказала, что ее муж продолжительное время был подвержен стрессу из-за разбирательств с соседями, которые занимали влиятельное положение в обществе. По мнению мужа певицы, соседи незаконным путем увеличили жилую площадь своей квартиры, из-за чего он подал на них в суд.

Одним из тех недобросовестных жильцов был депутат Денис Вороненко, которого убили в Киеве, с родственниками которого и начал разбирательство муж Дейнеги. Однако, судебный процесс с родственниками депутат якобы начат и Кончаловским.

Все эти переживания сильно истощили нервную систему ее мужа, сообщает певица. Она полагает, что именно из-за этого у него диагностировали опухоль головного мозга. Не смотря на свое заявление о том, что больного мужа она не бросит, не так давно Дейнегу начали видеть обществе владельца строительных компаний. Певица не видит ничего предосудительного в том, что ее друг хочет оплатить операцию ее мужа.
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