Дочь Андрея Краско мечтает вернуться в Россию

Несовершеннолетняя дочь покойного актера Андрея Краско Алиса очень похожа на своего родителя. Девочка мечтает посетить Москву и проведать деда.

Никита Готский

Андрей Красно умер в 2006 году, после его кончины возлюбленная артиста Каролина вместе с дочерью уехала в Испанию, где они живут и сегодня. Женщина трудится фрилансером, поет в хоре и помогает с организацией разных мероприятий. Дочери Краско 14 лет, она учится в школе, любит искусство и литературу.Девочка начинает потихоньку познавать цену деньгам: она проводит экскурсии для детей в музеи науки. Часто Алиса жалеет, что у нее больше нет отца. Она очень способна к науке, в 7 лет девочка прочитала серию книг о Гарри Поттере, а к 10 годам е скорость чтения составляла 10 страниц в час.Теперь Алиса хочет вернуться в Россию и погулять по Москве. Там она с матерью желает навестить звездного дела Ивана Краско, с которым давно не общались.