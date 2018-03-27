Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Скалолаз без ног три дня карабкался на Эверест на одних руках Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой Питон, проглотивший тапку, попал в больницу Блогер обратил внимание на запертые аварийные выходы в школах Полмиллиона пользователей Android по ошибке скачали опасный вирус Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret Ученые обнаружили в человеческом организме новый орган В мире появились куклы-роботы для развлечения одиноких женщин Джонсон: Английская сборная не будет бойкотировать чемпионат мира в России Управляющая «Зимней Вишни» однажды сама чуть не погибла при пожаре Украинского пранкера подозревают в фейке про 300 погибших в Кемерово Mario и Zelda попали в ретро-проект
| | «Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала Елене Малышевой о беременности

«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала Елене Малышевой о беременности

Сегодня, 19:32
Дочь знаменитой бизнес-леди Ирины Хакамады стала гостьей программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Очередной выпуск передачи был посвящен детям с синдромом Дауна. Этим недугом страдает и сама Мария.

«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала Елене Малышевой о беременности

 

В эфире девушка рассказала о том времени, когда мать носила ее под сердцем. Мария поведала, что Ирина узнала о страшном диагнозе будущей наследницы, когда еще можно было сделать аборт. Однако женщина не стала прерывать беременность и решила рожать. За это дочь до сих благодарна матери, ведь даже она считает это едва ли не геройским поступком.

Дочь Хамакады также сказала, что мечтает стать такой же известной, как и Ирина Муцуовна. Амбиции девушки достаточно смелые. По ее словам, она намерена строить карьеру таким образом, чтобы стать великой женщиной в великой стране.

С личной жизнью у девушки тоже все в порядке. У нее есть жених с таким же недугом, но он не помешал Владу Ситдикову стать чемпионом мира по жиму штанги с позиции лежа.

Маша и ее мама столкнулись не только с синдромом Дауна. В 2004 году у совсем юной девушки нашли онкозаболевание. К счастью, рак не стал прогрессировать и отступил.
Дарья Светозарова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у дочери с синдромом Дауна
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у дочери с синдромом Дауна

В эфире телепередачи «Пусть говорят» на Первом канале Ирина Хакамада призналась о том, как нелегко ей пришлось бороться со страшным диагнозом «особенной»

«Особенная» дочь Хакамады планирует узаконить отношения с любимым
«Особенная» дочь Хакамады планирует узаконить отношения с любимым

В течение некоторого времени дочь российского политика Ирины Хакамада Мария встречается с парнем и, судя по всему, пара готовится к свадьбе. Накануне утром

Дочь Ирины Хакамады с синдромом Дауна отдыхает на море с возлюбленным
Дочь Ирины Хакамады с синдромом Дауна отдыхает на море с возлюбленным

В Instagram Ирины Хакамады появилась фотография, на которой запечатлена возлюбленная пара ее дочери с синдромом Дауна Марии, а также ее бойфренда Влада

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости