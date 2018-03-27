«Особенная» дочь Ирины Хакамады рассказала Елене Малышевой о беременности

Дочь знаменитой бизнес-леди Ирины Хакамады стала гостьей программы «Жить здорово!» с Еленой Малышевой. Очередной выпуск передачи был посвящен детям с синдромом Дауна. Этим недугом страдает и сама Мария.

Дарья Светозарова

В эфире девушка рассказала о том времени, когда мать носила ее под сердцем. Мария поведала, что Ирина узнала о страшном диагнозе будущей наследницы, когда еще можно было сделать аборт. Однако женщина не стала прерывать беременность и решила рожать. За это дочь до сих благодарна матери, ведь даже она считает это едва ли не геройским поступком.Дочь Хамакады также сказала, что мечтает стать такой же известной, как и Ирина Муцуовна. Амбиции девушки достаточно смелые. По ее словам, она намерена строить карьеру таким образом, чтобы стать великой женщиной в великой стране.С личной жизнью у девушки тоже все в порядке. У нее есть жених с таким же недугом, но он не помешал Владу Ситдикову стать чемпионом мира по жиму штанги с позиции лежа.Маша и ее мама столкнулись не только с синдромом Дауна. В 2004 году у совсем юной девушки нашли онкозаболевание. К счастью, рак не стал прогрессировать и отступил.