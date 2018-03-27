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| | Анфиса Чехова погибшим в Кемерово посвятила в соцсетях очень трогательные строки

Анфиса Чехова погибшим в Кемерово посвятила в соцсетях очень трогательные строки

Сегодня, 19:26
Вся страна скорбит по погибшим во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Не осталась в стороне и российская теле- и радиоведущая, певица, киноактриса Анфиса Чехова.

Анфиса Чехова погибшим в Кемерово посвятила в соцсетях очень трогательные строки

 

Она написала, как сама же назвала «Анфисины стихомысли» дополнив их снимком зеркала, в котором отражались они с сыном Соломоном. В этих стихах Чехова обращалась за ответом к Господу, считая каждого по своему невинным и виновным. Ее интересовало, как Господь прощает наше невежество и обман, а в ответ продолжает любить нас всё сильнее? Ведущая согласилась, что пишет, возможно, и невпопад, так как ее мысли путаются.

Подписчики Чеховой не заставили себя ждать и в течении нескольких часов ответили почти тридцатью тысячами лайков и несколькими сотнями комментариев. Анфису благодарили за такой сильный, духовный, неспокойный, волнующий стих и чувственные слова действительно до мурашек, тронувшие всех.

«Вот так вот, крепко, крепко обнять, и хочется никогда не отпускать своего ребенка. Я сегодня всю ночь плача дочь за руку держала. Анфиса, сколько же людей сейчас прокручивают эти мысли в своей голове. Господи, как же так? Почему так? Так хочется понять, осознать, как то принять и исправить...», - писали в тон посту Чеховой поклонники.

Высказывались различные точки зрения. Были и те, кто обвинял людей живущих как хотят, взяточников, набивающих карманы, тех кто стремится побыстрее получить прибыль, сэкономив на строительстве, на лишней лестнице в трехметровой ширины. А самым больным считали то, что достается тем, кто меньше всего грешен в этой жизни. Правда уточняя, что безгрешных людей на земле - нет.

Говорили подписчики и о больном и страшном уроке преподнесенном россиянам, который должен послужить скорым изменениям в вопросах безопасности людей в ТРЦ. Люди все же верят, что на земле останется все больше и больше людей, которых будет волновать не только личная безопасность, но и надеются, что все больше и больше людей на земном шаре будут беспокоить это.

«Я с вами согласна, Бог делает очень много добра, но люди считают, что это их заслуга, а вот когда беда, так сразу Бога во всем винят. Очень жаль что так. Но Бог тут не причём, Бог не наказывает, а любит каждого по-особенному, как мы любим своих детей», - подытожила одна из подписчиц Анфисы Чеховой.
Януш Серпнень
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