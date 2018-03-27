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| | Алексей Панин: «Продажные российские СМИ врут насчет трагедии в Кемерово!»

Алексей Панин: «Продажные российские СМИ врут насчет трагедии в Кемерово!»

Сегодня, 19:03
Российский актер Алексей Панин в своем профиле в Instagram продолжает настаивать на том, что федеральные СМИ России утаивают истинное положение дел в Кемерово. Артист показал кадры онлайн-трансляции с протестного митинга жителей города.

Алексей Панин: «Продажные российские СМИ врут насчет трагедии в Кемерово!»

 

Актер Алексей Панин в своем профиле в Instagram продолжает отстаивать собственную позицию относительно пожара в кемеровском торгом центре: жертв было в два или три раза больше, чем заявляется официально, а тела погибших детей не отдают родителям. Ему постоянно приходят сиятельства очевидцев, которые доказывают эту информацию. Также артист показал кадры онлайн-трансляции одной из жительниц Кемерово, на которых запечатлена протестная акция местных жителей. Один выступающий на митинге назвал себя врачом и сообщил, что погибли более 300 человек, второй выступающий с ним поспорил – только 150 жертв.

Во время своего недавнего посещения Кемерово, президент РФ Владимир Путин предупреждал, что не стоит верить информации в социальных сетях про число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». По его словам, специальная инициативная группа проконтролирует включение всех погибших в официальную статистику.
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