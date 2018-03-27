Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой

Колумбийская красотка Шакира поделилась с поклонниками фотографией из репетиционного зала, чем напугала самых внимательных из них. Певица позировала в леггинсах, изменивших форму её попы.

Квадратную попу фанаты заметили только у Шакиры и это случилось с ними впервые. Артистка всегда славилась своей превосходной физической формой. Однако похвастаться большими бёдрами не смогла. Ранее поклонники говорили, что сзади певица выглядит совсем непривлекательно. Однако дело состояло в выборе одежды, как оказалось. Теперь со спины она довольно «квадратная».

Елизавета Трюфель

Как видно на снимке, Шакира позирует боком, демонстрируя свою «пятую точку» камере. Красные спортивные леггинсы своеобразно обтянули её попу, из-за чего некоторым фанатам она показалась квадратной. Визуальный обман первыми заметили испаноговорящие поклонники певицы, о чём написали ей в Instagram. Их поддержали и другие подписчики, которые сошлись на том, что всё-таки виной такому казусу накачанная попа певицы и красные леггинсы.