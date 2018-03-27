Певица Шакира испугала фанатов своей квадратной попой

Квадратную попу фанаты заметили только у Шакиры и это случилось с ними впервые. Артистка всегда славилась своей превосходной физической формой. Однако похвастаться большими бёдрами не смогла. Ранее поклонники говорили, что сзади певица выглядит совсем непривлекательно. Однако дело состояло в выборе одежды, как оказалось. Теперь со спины она довольно «квадратная».
Как видно на снимке, Шакира позирует боком, демонстрируя свою «пятую точку» камере. Красные спортивные леггинсы своеобразно обтянули её попу, из-за чего некоторым фанатам она показалась квадратной. Визуальный обман первыми заметили испаноговорящие поклонники певицы, о чём написали ей в Instagram. Их поддержали и другие подписчики, которые сошлись на том, что всё-таки виной такому казусу накачанная попа певицы и красные леггинсы.
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