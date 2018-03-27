Криминальное прошлое: Певец Витас арестован на неделю

Виталий Грачев (он же Витас) 21 марта затеял стрельбу холостыми вблизи от своего дома в коттеджном поселке Барвиха. По утверждению очевидцев, являющихся соседями певца, артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейским открывать дверь он не стал, поэтому они были вынуждены ее взломать. Проступок певца был расценен как мелкое хулиганство. Одинцовский городской суд Московской области признал Витаса виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст 20.1 КоАП РФ. Певцу было назначено наказание в размере семи суток административного ареста, как сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталия Осипова.

Витас, отказавшись от медицинского освидетельствования, давал объяснения в отделе полиции. По утверждению самого 39-летнего певца, он не собирался никого пугать и нарушать общественный порядок, а просто решил пострелять по воронам из стартового пистолета, а соседи, испугавшись, вызвали полицию. Кстати, этот случай стал не первым, когда у певца возникли проблемы с законом - уже были прецеденты, когда он обвинялся в убийстве и был лишен водительских прав.В 2013 году в столице, управляя своим автомобилем, Витас сбил девушку, ехавшую на велосипеде. Пострадавшая с ушибами была доставлена в больницу, которую позже покинула, находясь в удовлетворительном состоянии. Но ее показания вызвали целый скандал, потому что она рассказала, что сразу же после происшествия музыкант угрожал ей убийством. Девушка утверждала, что водитель, открыв дверь и левой рукой держась за руль, правой направлял на нее пистолет, внешне похожий на боевой. Было похоже, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения.По прибытии полицейских, певец сначала закрылся в машине, из которой отказывался выходить, а потом передумал и начал общаться со стражами порядка в отделе полиции, куда добровольно отправился и даже сдал муляж пистолета. На видео, размещенном потом в интернете, видно, как певец не только оскорбляет полицейских, но даже пинает их и угрожает разбить лица и телефоны.В процессе было установлено, что Витаса уже два раза лишали прав более, чем на 20 месяцев из-за различных правонарушений, в том числе езды в нетрезвом виде. Другие водительские документы ему были выданы в Украине. Время лишения прав к моменту аварии уже истекло, но так как артист решил не проходить медосвидетельствование, то снова был лишен прав на полтора года. В результате применения насильственных действий к представителю власти, суд постановил признать Витаса виновным и назначить ему штраф в размере 100 тысяч рублей.