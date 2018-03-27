Обвисшей грудью, как у пожилой женщины, удивила модель из Victoria`s Secret

Папарацци сделали несколько фотоснимков известной британской модели из Victoria`s Secret Алексины Грэм без бюстгальтера. На них хорошо видно, что груди девушки не хватает упругости, из-за чего она кажется обвисшей.

В свои 27 лет британская модель Алексина Грэм успела достигнуть многого, а в частности стать «ангелом» известной линии женского нижнего белья Victoria`s Secret. Тем не менее, после того как папарацци сделали несколько снимков модели в обтягивающей одежде и без бюстгальтера, многие из поклонников были озадачены и разочарованы внешним видом Грэм.

При нормальном размере груди, из-за отсутствия упругости или хорошей осанки, она у модели кажется обвисшей, как у женщины преклонных лет, а обтягивающий трикотаж кофты только подчеркивал этот недостаток. Тем не менее, многие из поклонников Грэм после обнародования данных фото все равно нашли ее очень привлекательной и все еще выглядящей значительно моложе своего возраста.