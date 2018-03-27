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| | Филипп Киркоров: «Друзья! Давайте передавать эту свечу в знак скорби по погибшим»

Филипп Киркоров: «Друзья! Давайте передавать эту свечу в знак скорби по погибшим»

Сегодня, 18:06
Завтрашний день президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура по причине гибели людей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Соответствующий указ глава подписал 27 марта. Не остался в стороне произошедших 25 марта трагических событий эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров, который посвятил этому пост в социальных сетях.

Филипп Киркоров: «Друзья! Давайте передавать эту свечу в знак скорби по погибшим»

 

Киркоров поместил в соцсетях открытку, на которой изображена горящая в руке свеча и обратился к подписчикам: «Друзья! Давайте передавать эту свечу в знак скорби по погибшим», дополнив открытку словами «светлая память» и подписав «Кемерово, мы с тобой». Этот пост эстрадного певца и актера собрал около 12 тысяч лайков и несколько сотен комментариев.

В основном люди выражали кемеровчанам слова скорби, сочувствуя им в большом горе, постигшем родных и близких погибших, а также повлекшем невосполнимую утрату. «Там же были одни дети, которые не успели ещё ничего в жизни увидеть? Эту боль просто словами не передать, особенно когда мать теряет ребёнка. Дай бог родственникам, матерям и отцам сил пережить это горе, боль и слезы. Душа болит, а сердце плачет. Соболезнования родным! Скорбим! Светлая память и Царство небесное погибшим в Кемерово!», - писали с разных уголков Российской Федерации и зарубежья.

В ответ на пост кемеровчане благодарили Киркорова за искренние соболезнования городу, констатируя, что в Кемерово весь день текут слезы и успокоиться просто невозможно. Сам же город маленький и каждый кемеровчанин знает хотя бы кого-то из погибших. Люди выражают надежду, что, в конце концов, обязательно получат все ответы на интересующие вопросы. А сейчас необходимо просто молчание и моральная поддержка.

Но были и откровенно гневные комментарии и призывы, в которых подписчики композитора и продюсера ссылались на то, что подобное будет случаться до бесконечности, пока сами люди не начнут разбираться в собственной безопасности, думать наперед и игнорировать подобные заведения. Они именно об этом советуют писать блоггерам, а не о тортиках и шариках, от которых уже тошнит. По их мнению, это возможно и жестко, но лучше так, ибо обществу нужна встряска и трезвость. В своих комментариях они предлагали устроить челлендж: «Найти закрытые эвакуационные двери! Сделать фото с описанием или видео с места, привязать геометку и поставить хештег». Но были и откровенные призывы к бойкоту всех ТРЦ в стране, чтобы этой акцией напомнить владельцам о ценности человеческой жизни.

Люди возмущались, почему в большинстве ТРЦ для детских развлечений передают лишь верхние этажи. Ведь с них труднее всего эвакуироваться, как детям, так и мамам с маленькими детьми. Некоторые даже советовали Филиппу запустить акцию о законодательном запрете подобных ТРЦ и обязать хозяев центров предусматривать для детей нижние этажи, чтобы у родителей появился выбор безопасного отдыха для своих детей.
Януш Серпнень
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