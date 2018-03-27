Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

«28 марта в России объявлен общенациональным трауром из-за трагических событий в Кемерово. В этот день отменены эфир и съемки нашей программы. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким жертв произошедшей трагедии», - говорится в официальном аккаунте телепередачи.
Как известно, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случилось возгорание, приведшее, по официальным сведениям, к 64 жертвам. В Сети, однако, многие этой информации не доверяют и, ссылаясь на различные источники, утверждают о значительно большем количестве жертв. В Кемерово также прошел стихийный митинг, на котором собравшиеся требовали отставки местного правительства и разглашения информации о количестве жертв.
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