Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

В связи с произошедшей в Кемерово трагедии будет отменен эфир и съемки программы «Вечерний Ургант». Как написали в официальном Instagram телешоу, 28 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня».

Николай Офицеров

», - говорится в официальном аккаунте телепередачи.Как известно, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случилось возгорание, приведшее, по официальным сведениям, к 64 жертвам. В Сети, однако, многие этой информации не доверяют и, ссылаясь на различные источники, утверждают о значительно большем количестве жертв. В Кемерово также прошел стихийный митинг, на котором собравшиеся требовали отставки местного правительства и разглашения информации о количестве жертв.