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| | Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

Сегодня, 17:18
В связи с произошедшей в Кемерово трагедии будет отменен эфир и съемки программы «Вечерний Ургант». Как написали в официальном Instagram телешоу, 28 марта объявлен днем общенационального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня».

Из-за национального траура отменен эфир «Вечернего Урганта»

 

«28 марта в России объявлен общенациональным трауром из-за трагических событий в Кемерово. В этот день отменены эфир и съемки нашей программы. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким жертв произошедшей трагедии», - говорится в официальном аккаунте телепередачи.

Как известно, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случилось возгорание, приведшее, по официальным сведениям, к 64 жертвам. В Сети, однако, многие этой информации не доверяют и, ссылаясь на различные источники, утверждают о значительно большем количестве жертв. В Кемерово также прошел стихийный митинг, на котором собравшиеся требовали отставки местного правительства и разглашения информации о количестве жертв.
Николай Офицеров
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