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| | Ольга Бузова опубликовала грустный пост в связи с трагедией в Кемерово

Ольга Бузова опубликовала грустный пост в связи с трагедией в Кемерово

Сегодня, 16:23
Российская звезда Ольга Бузова высказалась о трагедии в Кемерово. В связи с произошедшим, она призвала людей больше думать о своей безопасности и будущем детей.

Ольга Бузова опубликовала грустный пост в связи с трагедией в Кемерово

 

Катастрофа повергла в шок мировое общество. Ряд политиков, как российских, так и европейских высказали слова соболезнования в память жертв пожара. Ведущая Ольга Бузова также прокомментировала трагический случай. Она утверждает, что сейчас переживает разбитое состояние.

Из-за произошедшего Бузова отменила ряд выступлений, некоторое время она не намерена публиковать новые материалы в Сети, надеясь на понимание людей. Она не может понять, почему работники ТЦ «Зимняя вишня» не открыли двери людям, которые находились в кинотеатре. В интернете появилось много жестких фраз и критики касательно трагедии, но Бузова просит людей перестать оскорблять друг друга, добавляя, что ненависть только порождает ненависть. В своей речи она призвала людей больше думать о своей безопасности, а также безопасности родственников и близких.
Никита Готский
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