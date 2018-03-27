Татьяна Навка отозвалась о трагедии в Кемерово

Прославленная российская и белорусская фигуристка Татьяна Навка прокомментировала ситуацию, возникшую в Кемерово, где в результате пожара многие россияне погибли, а некоторые получили различные повреждения.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Татьяны Навки появилась публикация, в которой фигуристка выразила свои чувства после трагического инцидента, произошедшего в Кемерово. Татьяна заметила, у неё не хватает слов, чтобы описать всю ту боль, которую она чувствует от внезапной гибели стольких ни в чём не повинных людей, в числе которых также оказалось и множество детей. По словам Навки, в данный момент вся Россия погружена в глубочайший траур из-за того, что произошло в торговом центре «Зимняя вишня».Также фигуристка заметила, что во дворце спорта по случаю всеобщего траура было отменено представление под названием «Руслан и Людмила», в котором она собиралась поучаствовать. Татьяна Навка также выразила свои глубочайшие соболезнования всем пострадавшим в данном инциденте, а также семьям погибших россиян.