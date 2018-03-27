СМИ: Дженнифер Энистон закрутила новый роман, но не с Брэдом Питтом

Американские СМИ нашли очередную информацию от инсайдеров, которая говорит о том, что актриса Дженнифер Энистон уже не является одинокой разведенной женщиной. Знаменитость заметили в компании мужчины, но это не был Брэд Питт.

Светлана Славянская

Недавно инсайдеры сообщили, как Дженнифер Энистон чувствует себя после развода с Теру: «Джастин переехал жить в Нью-Йорк, а Джен по-прежнему пребывает в Лос-Анджелесе, который любит. По сути, ее жизнь совсем не изменилась после развода. Она любит общаться с друзьями». Более того, в СМИ появилась информация, что актриса стала встречаться с коллегой Уиллом Арнеттом, с которым знакома уже много лет.Сообщается, что пару заметили вместе ещё во время церемонии «Оскар», тогда близкое окружение Дженнифер говорило, что знаменитость уже полностью оправилась после развода и пребывает в отличном расположении духа.