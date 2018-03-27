Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

В России будут снимать мультфильмы по российской литературной классике Xiaomi презентовала светящийся игровой ноутбук Mi Gaming Laptop Актриса Стефан Одран умерла в возрасте 85 лет Acer показала первый в мире планшет на базе Chrome OS Путин подписал указ об объявлении общегосударственного траура по жертвам Кемерово В СМИ США войска России назвали одной из самых сильных армий будущего Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре
| | СМИ: Дженнифер Энистон закрутила новый роман, но не с Брэдом Питтом

СМИ: Дженнифер Энистон закрутила новый роман, но не с Брэдом Питтом

Сегодня, 14:47
Американские СМИ нашли очередную информацию от инсайдеров, которая говорит о том, что актриса Дженнифер Энистон уже не является одинокой разведенной женщиной. Знаменитость заметили в компании мужчины, но это не был Брэд Питт.

СМИ: Дженнифер Энистон закрутила новый роман, но не с Брэдом Питтом

 

Недавно инсайдеры сообщили, как Дженнифер Энистон чувствует себя после развода с Теру: «Джастин переехал жить в Нью-Йорк, а Джен по-прежнему пребывает в Лос-Анджелесе, который любит. По сути, ее жизнь совсем не изменилась после развода. Она любит общаться с друзьями». Более того, в СМИ появилась информация, что актриса стала встречаться с коллегой Уиллом Арнеттом, с которым знакома уже много лет.

Сообщается, что пару заметили вместе ещё во время церемонии «Оскар», тогда близкое окружение Дженнифер говорило, что знаменитость уже полностью оправилась после развода и пребывает в отличном расположении духа.
Светлана Славянская
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты
Брэд Питт и Дженнифер Энистон втайне покупают дом своей мечты

Голливудские актёры Брэд Питт и Дженнифер Энистон после разводов воссоединили свои романтические отношения, как ранее утверждали СМИ. Сейчас появилась

СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон признаются в романе на премии «Оскар»
СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон признаются в романе на премии «Оскар»

Многие поклонники были расстроены, когда узнали, что спустя пять лет брака Брэд Питт и Дженнифер Энистон объявили о своем разводе. Однако теперь американские

Брэд Питт познакомил детей с Дженнифер Энистон
Брэд Питт познакомил детей с Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон снова общается с Брэдом Питтом и познакомилась с его детьми. Об этом пишут СМИ со ссылкой на друзей пары.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости