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| | Лолита передаст гонорар за свой концерт в Перми пострадавшей семье из Кемерово

Лолита передаст гонорар за свой концерт в Перми пострадавшей семье из Кемерово

Сегодня, 14:50
Российская эстрадная исполнительница Лолита не находится в стороне от трагедии в Кемерово – звезда собирается передать вырученные деньги за свой пермский концерт семье пострадавших из Кемерово. Концерт звезды состоялся 26 марта.

Лолита передаст гонорар за свой концерт в Перми пострадавшей семье из Кемерово

 

События страшной трагедии в Кемерово 25 марта тронули и певицу Лолиту Милявскую. После своего концерта 26 марта, состоявшегося в Перми, звезда рассказала, что передаст деньги, вырученные с выступления, семье, пострадавшей от пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Лолите с трудом далось пермское выступление, оно было начато минутой молчания в честь погибших в пожаре в Кемерово. В своих соцсетях она предположила, что винить за случившееся следует как ответственных пожарную безопасность, так и проектировщиков и строителей здания ТЦ «Зимней вишни». Милявская считает, что возгорание произошло быстро из-за того, что постройка была созданна из дешевых и легковоспламеняющихся материалов.

Концертный директор певицы рассказал, что не доверяет благотворительным фондам, и пострадавших от кемеровской трагедии будут искать лично или через передачи об этом по федеральным телеканалам РФ.
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