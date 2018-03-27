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| | Певица Сати Казанова уже не скрывает свою беременность

Певица Сати Казанова уже не скрывает свою беременность

Сегодня, 14:21
О том, что Сати Казанова беременна, поклонники начали обсуждать еще месяц назад, однако никаких подтверждений этим слухам не оказалось.

Певица Сати Казанова уже не скрывает свою беременность

 

В недавнем времени знаменитая певица Сати Казанова выступила со своими композициями на концерте МУЗ ТВ и во время исполнения песен все заметили ее округлившийся живот. Хоть девушка и была одета в свободное платье с завышенной талией, однако благодаря ветру ей не удалось скрыть от глаз общественности свою беременность. По мнению поклонников, судя по округлости животика, певица предположительно находится где-то на четвертом или пятом месяце беременности.

 

Отметим, что все слухи о своей беременности Сати Казанова не подтверждает, однако и не опровергает, оставляя своих поклонников наедине со своими догадками.

Пелагея Лебединская
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