Певица Сати Казанова уже не скрывает свою беременность

В недавнем времени знаменитая певица Сати Казанова выступила со своими композициями на концерте МУЗ ТВ и во время исполнения песен все заметили ее округлившийся живот. Хоть девушка и была одета в свободное платье с завышенной талией, однако благодаря ветру ей не удалось скрыть от глаз общественности свою беременность. По мнению поклонников, судя по округлости животика, певица предположительно находится где-то на четвертом или пятом месяце беременности.
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