Певица Сати Казанова уже не скрывает свою беременность

О том, что Сати Казанова беременна, поклонники начали обсуждать еще месяц назад, однако никаких подтверждений этим слухам не оказалось.





Отметим, что все слухи о своей беременности Сати Казанова не подтверждает, однако и не опровергает, оставляя своих поклонников наедине со своими догадками.

Пелагея Лебединская

В недавнем времени знаменитая певица Сати Казанова выступила со своими композициями на концерте МУЗ ТВ и во время исполнения песен все заметили ее округлившийся живот. Хоть девушка и была одета в свободное платье с завышенной талией, однако благодаря ветру ей не удалось скрыть от глаз общественности свою беременность. По мнению поклонников, судя по округлости животика, певица предположительно находится где-то на четвертом или пятом месяце беременности.