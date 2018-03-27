Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре Голодавший целый год питон съел оленя Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей
| | «Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

«Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

Сегодня, 14:19
В личном микроблоге в Instagram Андрей Черкасов рассказал, что не может думать в эти дни ни о чем другом, кроме как о трагедии в Кемерово. Ведущий обвинил телевидение во лжи, отметив, что жертв пожара на самом деле намного больше.

«Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

 

Андрей Черкасов вновь в своем Instagram-аккаунте прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Он сообщил, что сейчас его сердце находится в Кемерово. Ведущий популярной телестройки «Дом-2» рассказал, что его возмутил тот факт, что на телевидении говорят о высылке российских дипломатов из США, поскольку не время «втирать» про «Америку, Сирию, Порошенко». Черкасов считает, что сейчас нужно говорить только о том, как можно помочь пострадавшим. Он призвал не верить новостям, так как «жертв больше, чем нам говорят». Черкасов рассказал, что его брат, который сейчас находится в Кемерово, рассказал ему, что там «ад».

Следует отметить, что Андрей Черкасов является уроженцем Кемеровской области.
Виктория Озерова
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Андрей Черкасов раскритиковал чрезмерно ухаживающих за собой мужчин
Андрей Черкасов раскритиковал чрезмерно ухаживающих за собой мужчин

В личном микроблоге ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, кого не считает мужчинами. Андрей Черкасов раскритиковал представителей сильного пола, которые

Андрей Черкасов рассказал об излишней ревности своей возлюбленной
Андрей Черкасов рассказал об излишней ревности своей возлюбленной

Бывший участник скандального телешоу «Дом-2» - Андрей Черкасов – вот уже полгода счастлив в отношениях со своей новой пассией Кристиной Ослиной.

Андрей Черкасов подвергся критике со стороны участников «Дома-2»
Андрей Черкасов подвергся критике со стороны участников «Дома-2»

Новый ведущий телестройки Андрей Черкасов подвергся критике со стороны участников «Дома-2», что стало понятно после выхода новых выпусков в эфир. В данный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости