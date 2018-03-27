«Жертв больше, чем нам говорят»: Андрей Черкасов прокомментировал трагедию в Кемерово

В личном микроблоге в Instagram Андрей Черкасов рассказал, что не может думать в эти дни ни о чем другом, кроме как о трагедии в Кемерово. Ведущий обвинил телевидение во лжи, отметив, что жертв пожара на самом деле намного больше.

Виктория Озерова

Андрей Черкасов вновь в своем Instagram-аккаунте прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Он сообщил, что сейчас его сердце находится в Кемерово. Ведущий популярной телестройки «Дом-2» рассказал, что его возмутил тот факт, что на телевидении говорят о высылке российских дипломатов из США, поскольку не время «втирать» про «Америку, Сирию, Порошенко». Черкасов считает, что сейчас нужно говорить только о том, как можно помочь пострадавшим. Он призвал не верить новостям, так как «жертв больше, чем нам говорят». Черкасов рассказал, что его брат, который сейчас находится в Кемерово, рассказал ему, что там «ад».Следует отметить, что Андрей Черкасов является уроженцем Кемеровской области.