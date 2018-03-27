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| | Яна Рудковская призывает к отставке губернатора Кемеровской области

Яна Рудковская призывает к отставке губернатора Кемеровской области

Сегодня, 14:09
Знаменитый российский продюсер Яна Рудковская потребовала отставки действующего губернатора Кемеровской области Тулеева, осудив его за то, что он даже не появился на месте пожара, сославшись на то, что «не хотел мешать движению машин МЧС».

Яна Рудковская призывает к отставке губернатора Кемеровской области

 

«В то время как Владимир Путин провел совещание, посетил больницу с пострадавшими, провел встречу с инициативной группой из Кемерово, раздал поручения, съездил к торговому центру, возложил цветы, господин Тулеев заявил, что проведет прием родственников. Прием?! Он не вышел к людям, не приехал в больницу к ребенку, оставшемуся сиротой, его выбросил с четвертого этажа отец. Мальчик остался жив, но вся его семья погибла, он решил провести прием, как настоящий барин», - пишет Рудковская.

Также она саркастически заявила, что «прекрасно понимает» господина Тулеева, который без охраны и кортежа боится посмотреть в глаза всем убитым горем людям за тот беспредел, который происходит в его регионе.

«За все это он всего лишь попросил у Владимира Путина прощения. Данный поступок оставим без комментариев. Парень, спасший 15 детей жив. Его следует наградить за отвагу и ставить в пример молодому поколению. С губернатором, вице-губернатором и мэром ясно все. Человеческие жизни не вернуть, уходит в отставку!», - пишет Рудковская.
Николай Офицеров
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