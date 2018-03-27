Яна Рудковская призывает к отставке губернатора Кемеровской области

«В то время как Владимир Путин провел совещание, посетил больницу с пострадавшими, провел встречу с инициативной группой из Кемерово, раздал поручения, съездил к торговому центру, возложил цветы, господин Тулеев заявил, что проведет прием родственников. Прием?! Он не вышел к людям, не приехал в больницу к ребенку, оставшемуся сиротой, его выбросил с четвертого этажа отец. Мальчик остался жив, но вся его семья погибла, он решил провести прием, как настоящий барин», - пишет Рудковская.
Также она саркастически заявила, что «прекрасно понимает» господина Тулеева, который без охраны и кортежа боится посмотреть в глаза всем убитым горем людям за тот беспредел, который происходит в его регионе.
«За все это он всего лишь попросил у Владимира Путина прощения. Данный поступок оставим без комментариев. Парень, спасший 15 детей жив. Его следует наградить за отвагу и ставить в пример молодому поколению. С губернатором, вице-губернатором и мэром ясно все. Человеческие жизни не вернуть, уходит в отставку!», - пишет Рудковская.
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