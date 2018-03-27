Яна Рудковская призывает к отставке губернатора Кемеровской области

Знаменитый российский продюсер Яна Рудковская потребовала отставки действующего губернатора Кемеровской области Тулеева, осудив его за то, что он даже не появился на месте пожара, сославшись на то, что «не хотел мешать движению машин МЧС».

Николай Офицеров

», - пишет Рудковская.Также она саркастически заявила, что «прекрасно понимает» господина Тулеева, который без охраны и кортежа боится посмотреть в глаза всем убитым горем людям за тот беспредел, который происходит в его регионе.», - пишет Рудковская.