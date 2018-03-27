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| | Максакова доказала свою верность погибшему Вороненкову

Максакова доказала свою верность погибшему Вороненкову

Сегодня, 13:46
Российская оперная певица Мария Максакова опубликовала видеоролик, в котором она доказала свою верность погибшему супругу, а также пообещала приложить все усилия, чтобы позаботиться о детях, оставшихся без отца.

Максакова доказала свою верность погибшему Вороненкову

 

В марте прошлого года в центральной части Киева депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова застрелили. Вдова Вороненкова Мария Максакова спустя год после трагического убийства своего супруга опубликовала обновление своего влога, в котором она рассказала о том, что считает Дениса своим единственным мужчиной. В видеоролике артистка поведала о том, что ей тяжело дался год без любимого мужчины, однако, она надеется, что Вороненков гордится её успехами и будет «присутствовать» на премьере её выступления в Харьковской опере, где она собиралась исполнить партию Дездемоны.

Заметим, Мария Максакова заявила о том, что из-за сильного горя после утраты Дениса Вороненкова ей в какой-то момент хотелось не рождаться вовсе, чтобы не испытывать таких чувств. Максакова пообещала своему погибшему мужу, что проживёт жизнь так, чтобы он остался доволен ею.
Александр Вест
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