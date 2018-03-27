Гарик Харламов отозвался о трагедии в Кемерово

Известный российский юморист и актёр Гарик Харламов отозвался о произошедшем в Кемерово инциденте, в котором не менее 64 человек погибли в результате масштабного пожара, случившегося в торговом центре.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Гарика Харламова появилась публикация с изображением свечи, которая символизирует всеобщую скорбь по погибшим в пожаре в "Зимней вишне" россиянам. В описании своей публикации Харламов заметил, что с момента трагедии прошло уже двое суток, однако, из-за избытка эмоций создаётся ощущение, будто время остановилось. По словам артиста, невозможно описать всю ту боль, которую в данный момент чувствуют родственники, утратившие своих близких в данном инциденте.Гарик Харламов заметил, что от боли, вызванной смертями российских детей, его сердце разрывается изнутри. Обращаясь к погибшим в пожаре детям, Харламов попросил у них прощения за всех взрослых людей, ответственных за произошедшее.