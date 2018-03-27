Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами Власти Подмосковья модернизируют мусорные полигоны в регионе Вице-губернатор Кузбасса встал перед жителями Кемерово на колени В Неваде очевидцы засняли перестрелку НЛО Руководство «Черноморнефтегаза» подало заявления об отставке Кемеровчане проверяли морги после пожара в торгом центре Голодавший целый год питон съел оленя Комик года: Выбежавший во время матча на поле фанат поцеловал Роналду Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей
| | Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами

Сегодня, 13:34
Пользователи Сети возмущены поведением Виктории Бони, опубликовавшей селфи с розами во время траура по всей стране. Фолловеры буквально затравили модель за такой поступок.


Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами

 

Скандал на странице в Instagram телеведущей Виктории Бони начался после того, как девушка выложила фотоснимок с розами. Экс-участница «Дома-2» запечатлена в светлом коротком платье возле огромного букета роз. Сам снимок не является чем-то возмутительным, но опубликован он ведущей в то время, когда произошла трагедии в Кемерово. Кроме того, многие обратили внимание, что Виктория никак не отреагировала на пожар в торговом центре «Зимняя вишня», тогда как другие знаменитости искренне поддержали родственников погибших и пострадавших.

Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами

 

Пользователи начали упрекать модель за ее бесчувственность и эгоистичность. Кто-то поинтересовался у звезды, как бы она себя чувствовала, если бы ее дочь оказалась одной из пострадавших. Недоброжелателям теледива нашла что ответить. Боня написала, что такие люди являются «позором» нации и, на самом деле, им не жаль граждан, пострадавших в Кемерово, они просто ищут повод выплеснуть свою злость. Также модель отметила, что рада тому, что ее ребенку не придется расти в таком озлобленном обществе. В поддержку близких погибших и пострадавших Боня опубликовала несколько постов.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Поклонников шокировал лишний вес Виктории Бони
Поклонников шокировал лишний вес Виктории Бони

Бывшая участница скандального шоу «Дом-2» Виктория Боня является активным пользователем социальных сетей. Недавно знаменитость опубликовала новый снимок,

Пользователи Сети раскритиковали «стремный» наряд Виктории Бони
Пользователи Сети раскритиковали «стремный» наряд Виктории Бони

Известная телевизионная ведущая Виктория Боня ведет активную жизнь в виртуальном пространстве. Недавно она опубликовала снимок на своей странице в социальной

Виктория Боня разместила в сети семейное фото
Виктория Боня разместила в сети семейное фото

Виктория Боня, популярная российская телеведущая, модель и экс-участница реалити-шоу "Дом-2", поделилась с подписчиками семейным фото. Снимок с родственниками

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости