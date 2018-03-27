Виктория Боня разгневала пользователей селфи с розами

Пользователи Сети возмущены поведением Виктории Бони, опубликовавшей селфи с розами во время траура по всей стране. Фолловеры буквально затравили модель за такой поступок.





Скандал на странице в Instagram телеведущей Виктории Бони начался после того, как девушка выложила фотоснимок с розами. Экс-участница «Дома-2» запечатлена в светлом коротком платье возле огромного букета роз. Сам снимок не является чем-то возмутительным, но опубликован он ведущей в то время, когда произошла трагедии в Кемерово. Кроме того, многие обратили внимание, что Виктория никак не отреагировала на пожар в торговом центре «Зимняя вишня», тогда как другие знаменитости искренне поддержали родственников погибших и пострадавших.

Пользователи начали упрекать модель за ее бесчувственность и эгоистичность. Кто-то поинтересовался у звезды, как бы она себя чувствовала, если бы ее дочь оказалась одной из пострадавших. Недоброжелателям теледива нашла что ответить. Боня написала, что такие люди являются «позором» нации и, на самом деле, им не жаль граждан, пострадавших в Кемерово, они просто ищут повод выплеснуть свою злость. Также модель отметила, что рада тому, что ее ребенку не придется расти в таком озлобленном обществе. В поддержку близких погибших и пострадавших Боня опубликовала несколько постов.