Экс-супруг Ирины Пеговой Дмитрий Орлов тайно женился

Дмитрий Орлов, экс-муж Ирины Пеговой, снова вступил в брак. Женился Дмитрий еще в конце прошлого года.

Женой 46-летнего актера стала косметолог Наталья. 26 декабря прошлого года влюбленные тайно поженились, и только сейчас решили поделиться радостной новостью с общественностью. Предложение 32-летней избраннице Дмитрий сделал в мае 2017 года. Свои отношения Дмитрий и Наталья не скрывали и часто делились совместными фотоснимками в социальной сети. Кроме того, поговаривают, что пара ожидает пополнение в семье. Журналисты сообщают, что жена актера находится на последних месяцах беременности, и малыш должен появиться на свет уже летом.

Напомним, первой женой Дмитрия Орлова была актриса Ирина Пегова. Вместе пара прожила восемь лет. В 2011 году подали документы на развод. За их бракоразводным процессом следила вся общественность. Пара долго не могла поделить нажитое имущество. От первого брака у Дмитрия есть дочь.