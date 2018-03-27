Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Американец обнаружил старую видеокассету и стал жертвой мема-розыгрыша МТС запустила продажи онлайн-касс для бизнеса Пентагон оскорбили даже подозрения о причастности к «Новичку» Зоопарк и кинозалы в «Зимней вишне» уже горели к приезду спасателей На западе Москвы неизвестные расстреляли мужчину В Кемерово потерявшего детей в пожаре отца обвиняют в пиаре на инциденте Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью
| | Экс-супруг Ирины Пеговой Дмитрий Орлов тайно женился

Экс-супруг Ирины Пеговой Дмитрий Орлов тайно женился

Сегодня, 13:00
Дмитрий Орлов, экс-муж Ирины Пеговой, снова вступил в брак. Женился Дмитрий еще в конце прошлого года.

Экс-супруг Ирины Пеговой Дмитрий Орлов тайно женился

 

Женой 46-летнего актера стала косметолог Наталья. 26 декабря прошлого года влюбленные тайно поженились, и только сейчас решили поделиться радостной новостью с общественностью. Предложение 32-летней избраннице Дмитрий сделал в мае 2017 года. Свои отношения Дмитрий и Наталья не скрывали и часто делились совместными фотоснимками в социальной сети. Кроме того, поговаривают, что пара ожидает пополнение в семье. Журналисты сообщают, что жена актера находится на последних месяцах беременности, и малыш должен появиться на свет уже летом.

 

Напомним, первой женой Дмитрия Орлова была актриса Ирина Пегова. Вместе пара прожила восемь лет. В 2011 году подали документы на развод. За их бракоразводным процессом следила вся общественность. Пара долго не могла поделить нажитое имущество. От первого брака у Дмитрия есть дочь.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Дмитрий Орлов тайно женился на Ксении Энтелис
Дмитрий Орлов тайно женился на Ксении Энтелис

Знаменитый российский актер Дмитрий Орлов тайно женился на своей школьной пассии, актрисе Ксении Энтелис, однако молодожены не комментируют данное событие. На

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко женился
Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко женился

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко сочетался узами брака с 29-летней Екатериной Тихоновой. Пара знакома не один год, можно даже сказать

Бизнесмен Якубовский женился в тринадцатый раз
Бизнесмен Якубовский женился в тринадцатый раз

Бизнесмен Дмитрий Якубовский женился в тринадцатый раз. Женой известного адвоката стала его бывшая жена Валерия.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости