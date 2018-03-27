Анфиса Чехова выразила соболезнования погибшим в Кемерово стихами

Анфиса, как известно, сама является заботливой и любящей матерью. Трагедия в кемеровском ТЦ, по всей видимости, проняла ее до глубины души, потому она и сочинила столь трогательный стих.
Как известно, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни, по официальным данным, 64 человек, большая часть которых дети. В социальных сетях на данный момент ходят слухи, что жертв, на самом деле, значительно больше. На центральной площади города уже проходит стихийный митинг. Местные жители требуют оглашения реальной информации о произошедшем.
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