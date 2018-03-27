Анфиса Чехова выразила соболезнования погибшим в Кемерово стихами

Анфиса Чехова разместила трогательные стихи на своей страничке в Instagram. В них она обращается к Господу, который «видит муки своих сынов», но не в силах облегчить их страдания. Фолловеры Чеховой щедро одарили ее положительными откликами за столь проникновенную поэзию, увидев таким образом соболезнование ведущей погибшим в Кемерово детям.

Николай Офицеров

Анфиса, как известно, сама является заботливой и любящей матерью. Трагедия в кемеровском ТЦ, по всей видимости, проняла ее до глубины души, потому она и сочинила столь трогательный стих.Как известно, 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни, по официальным данным, 64 человек, большая часть которых дети. В социальных сетях на данный момент ходят слухи, что жертв, на самом деле, значительно больше. На центральной площади города уже проходит стихийный митинг. Местные жители требуют оглашения реальной информации о произошедшем.