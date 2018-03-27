Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей
| | Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово

Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово

Сегодня, 11:23
Ксения Собчак требует введения общенационального траура по случаю кемеровской трагедии. Об этом она сообщила в Instagram.

Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово

 

Бывшая ведущая «Дом-2» опубликовала фотографию семьи из кузбасской столицы. На снимке изображены семейная пара и трое детей. Ксения пишет, что в результате трагедии погибли женщина и ее дети, в живых остался только глава семейства. Собчак сопереживает убитому горем мужчине и требует от правительства ввести общенациональный траур.

Бывший претендент на пост президента России недовольна нежеланием властей вводить траур из-за того, что в итоге пожара погибли менее сотни человек. Дочь Анатолия Собчака возмущена тем, что чиновники именно таким способом измеряют людское горе. Также, как и многие, она не знает реальных цифр погибших, но прямо утверждает, что в России произошла большая беда, в связи с чем крайне важно ввести траур общегосударственного масштаба.
Никита Готский
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Татарстане объявили траур из-за ночного ДТП
В Татарстане объявили траур из-за ночного ДТП

Власти Татарстана объявили День траура 2 июля в связи с автокатастрофой, которая произошла в Заинском районе республики. В результате трагедии погибли 13

Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном
Ксения Собчак опубликовала трогательную фотографию с сыном

Ксения Собчак в личном микроблоге разместила фото с сыном Платоном. На снимке она трогательно целует малыша в щеку. Собчак призналась, что в связи с

Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом
Ксения Собчак разместила в социальных сетях детское фото с отцом

Ксения Собчак выложила черно-белую фотографию, где она сидит на руках у своего отца Анатолия Собчак. Также под фото телеведущая поделилась воспоминаниями о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости