Собчак потребовала введения общенационального траура в связи с пожаром в Кемерово

Ксения Собчак требует введения общенационального траура по случаю кемеровской трагедии. Об этом она сообщила в Instagram.

Никита Готский

Бывшая ведущая «Дом-2» опубликовала фотографию семьи из кузбасской столицы. На снимке изображены семейная пара и трое детей. Ксения пишет, что в результате трагедии погибли женщина и ее дети, в живых остался только глава семейства. Собчак сопереживает убитому горем мужчине и требует от правительства ввести общенациональный траур.Бывший претендент на пост президента России недовольна нежеланием властей вводить траур из-за того, что в итоге пожара погибли менее сотни человек. Дочь Анатолия Собчака возмущена тем, что чиновники именно таким способом измеряют людское горе. Также, как и многие, она не знает реальных цифр погибших, но прямо утверждает, что в России произошла большая беда, в связи с чем крайне важно ввести траур общегосударственного масштаба.