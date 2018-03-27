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| | Мать участницы «Дом-2» Африкантовой «омолодилась» В Дубаи

Мать участницы «Дом-2» Африкантовой «омолодилась» В Дубаи

Сегодня, 11:32
Знаменитая участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова на днях снова возила свою известно-скандальную маму Татьяну Владимировну в Дубаи, где оплатила ей дорогостоящую процедуру по подтяжке лица.

Мать участницы «Дом-2» Африкантовой «омолодилась» В Дубаи

 

В последнее время все заметили, что Татьяна Владимировна со своей дочерью Мариной очень часто летают в Арабские эмираты. По мнению поклонников, они там подыскивают для Марины богатого мужа, который заберет девушку жить в ОАЭ. Это предположение зрители сделали после того как Татьяна Владимировна заявила, что ей очень нравится Дубаи и она хочет остаться там жить. Однако ее пенсия педагога не позволяет даже оплатить авиабилет до курорта, не говоря уже о жизни в Арабских эмиратах. Вот фанаты и предположили, что ей остается только выдать свою дочь за арабского шейха, что бы там укорениться. Тем более, в свои поездки мать и дочь никогда не берут с собой жениха Марины Романа Капаклы.

Отметим, что Татьяна Владимировна принимает активное участие в жизни своей дочери Марины и любит вмешиваться в ее личную жизнь. Она пытается отговорить ее от отношений с Романом Капаклы, считая, что ее дочь достойна лучшего жениха.
Пелагея Лебединская
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