Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

Мнения

Ученые: Дети, имеющие кошек, чаще страдают психическими отклонениями

У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

От Редактора

ТОП фактов о женском оргазме, знание которых пригодится мужчинам

Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…

Сюжеты :

Фанаты желают смерти Кате Жуже Российские спутники-убийцы приступили к маневрированию Илон Маск займется производством «взрослого» Lego из кирпичей Уфимка, спасшаяся из пожара в ТЦ Кемерово, поведала о первых минутах трагедии Первую жену Джигарханяна обвинили в сговоре с его «похитителями-вымогателями» Путин: «Налоговые каникулы» не должны влиять на контроль за безопасностью В Кемерово митингующие настаивают на отставке Тулеева Раскрыты реальные данные о числе погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Во Владивостоке объявлен трехдневный траур по жертвам пожара в Кемерово Мэр Кемерово направил 5 участников акции в городской морг для подсчета тел В Кемерово опознаны 25 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Бородина назвала Катю Жужу неблагодарным человеком и свиньей
| | Фанаты желают смерти Кате Жуже

Фанаты желают смерти Кате Жуже

Сегодня, 11:11
Известная участница телепроекта «Дом-2» Катя Жужа рассказала о нападках со стороны своих поклонников, которые лишь участились после трагических событий, произошедших в Кемерово. Фанаты открыто желают смерти девушке.

Фанаты желают смерти Кате Жуже

 

В официальном Instagram-аккаунте Кати появилась фотография с изображением свечи в руках, символизирующей скорбь по всем погибшим в страшном пожаре в Кемерово, произошедшем в торговом центре. В описании своей публикации Жужа рассказала о том, что многие фанаты присылают ей сообщения, в которых желают ей смерти. Некоторые поклонники выразили сожаление о том, что Катя не сгорела в пожаре вместе с остальными россиянами. По словам девушки, многие упрекают её в том, что она продолжает веселиться и радоваться жизни, пока вся страна находится в трауре.

Жужа объяснила, что ей не безразлична случившаяся трагедия, а отсутствие соответствующих публикаций не говорит об её отношении к проблеме. Катя Жужа добавила, что в силу обстоятельств ей пришлось отработать на определённом мероприятии в дни траура, так как отменить его она не могла.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Катя Жужа рассказала, как отметит 30-летие 18 марта
Катя Жужа рассказала, как отметит 30-летие 18 марта

Светская львица Катя Жужа родилась 18 марта 1988 года. Она рассказала, как в этом году планирует отметить своё 30-летие.

Катя Жужа показала фанатам, как делать укладку
Катя Жужа показала фанатам, как делать укладку

Звезда «Дома-2» Катя Жужа рассказала подписчикам в Instagram, как она делает укладку. Видео телеведущая записала по многочисленным просьбам поклонников.

Катя Жужа балует поклонников сексуальным телом
Катя Жужа балует поклонников сексуальным телом

Ведущая «Дом-2» Катя Жужа балует поклонников сексуальным телом, рекламируя при этом косметические средства. Вместе со своей дочерью знаменитость отправилась на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости