Фанаты желают смерти Кате Жуже

Известная участница телепроекта «Дом-2» Катя Жужа рассказала о нападках со стороны своих поклонников, которые лишь участились после трагических событий, произошедших в Кемерово. Фанаты открыто желают смерти девушке.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Кати появилась фотография с изображением свечи в руках, символизирующей скорбь по всем погибшим в страшном пожаре в Кемерово, произошедшем в торговом центре. В описании своей публикации Жужа рассказала о том, что многие фанаты присылают ей сообщения, в которых желают ей смерти. Некоторые поклонники выразили сожаление о том, что Катя не сгорела в пожаре вместе с остальными россиянами. По словам девушки, многие упрекают её в том, что она продолжает веселиться и радоваться жизни, пока вся страна находится в трауре.Жужа объяснила, что ей не безразлична случившаяся трагедия, а отсутствие соответствующих публикаций не говорит об её отношении к проблеме. Катя Жужа добавила, что в силу обстоятельств ей пришлось отработать на определённом мероприятии в дни траура, так как отменить его она не могла.