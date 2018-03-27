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| | Кристина Агилера снялась для обложки глянцевого журнала Paper бел макияжа

Кристина Агилера снялась для обложки глянцевого журнала Paper бел макияжа

Сегодня, 10:43
Знаменитая американская певица Кристина Агилера снялась для обложки глянцевого журнала Paper без косметики. Знаменитость выглядит совсем по-другому без макияжа, если бы не надпись внизу снимка, то многие и не узнали бы своего кумира.

Кристина Агилера снялась для обложки глянцевого журнала Paper бел макияжа

 

В недавнем времени для апрельского номера журнала Paper американская певица Кристина Агилера снялась в фотосессии и дала свое интервью. Фотограф Зои Гроссман фотографировала звезду на обложку издания в необычном образе. На фото Агилера предстанет перед своими фанатами совсем без косметики. Также певица в своем интервью расскажет, что этот образ, который изображен на обложке, это ее настоящее состояние. Она устала работать в качестве жюри в проекте «Голос» и хочет уйти. Агилера чувствует себя сковано на этом шоу, телевидение ее угнетает. Со слов Кристины, ей нужно оживление, активность, она хочет творить и трансформировать, быть в постоянном движении и получать любовь и внимание от своих поклонников.

 

В настоящее время певица Кристина Агилера работает над своим новым сольным альбомом, который выйдет в этом году. Также участвует в качестве жюри в проекте «Голос».
Пелагея Лебединская
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